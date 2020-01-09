Ford bu kez otomobil yapmadı! İşte otomotiv devinin yeni 'oyuncağı'
Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından CES 2020'de Ford, yeni bir otomobil değil bambaşka bir 'şey'le ortaya çıktı!
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ford bu kez dünyayı şaşırtan bir hamle yaptı ve otomobil yerine bambaşka bir 'oyuncak' ortaya çıkardı. Böyle göründüğüne bakmayın! Bakın neler yapıyor neler?
2
Ford ve Agility Robotics tarafından yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirilen insan gibi görünen ve insan gibi yürüyen akıllı robot Digit ilk olarak Mayıs 2019’da görücüye çıkarılmıştı. Otonom teslimat robotları dünyasında çığır açan Digit şimdi de satışa sunuluyor.
3
Bu süreçte Ford’un otonom araçlar ve teslimatın farklı aşamalarında teknolojik uygulamaları hayata geçirme konusunda araştırmaları da hız kesmeden devam ediyor. Araştırmalar gelişmiş ağ bağlantısı teknolojileri sayesinde otonom araçlar ve akıllı robotların birbiriyle ve çevreyle nasıl iletişim kuracağı üzerine odaklanıyor.
4
Ford ticari araçlarının sürekli güncellenen bulut tabanlı haritalarının Digit ile paylaşılması sayesinde robotun benzer bilgileri tekrar tekrar oluşturması gereği de ortadan kalkıyor.
5
Dik bir şekilde yürüyerek boşa enerji harcamayacak şekilde tasarlanan Digit bu sayede insanların her gün geçtiği yerlerden geçme konusunda sıkıntı yaşamıyor.
6
Digit aynı zamanda harekete geçmesi istenene kadar aracın arkasında kolaylıkla taşınabilmesini sağlayacak şekilde kendisini katlayabildiği benzersiz bir tasarıma sahip.
7
Araç gitmesi gereken noktaya ulaştığında Digit paketi araçtan alarak teslimat sürecinin son aşamasını gerçekleştirebiliyor. Beklenmedik bir engelle karşılaşması durumunda fotoğrafını çekerek araca gönderebiliyor ve yardım isteyebiliyor.
8
Araç da bu bilgiyi buluta göndererek farklı sistemlerden Digit’in yoluna devam etmesini sağlamak için destek alabiliyor. Düşük ağırlığı da Digit’in uzun işletim süresine sahip olmasını mümkün kılıyor. Tüm gün devam eden teslimat işinde bu özellik büyük önem taşıyor.
9
PlayStation, Walkman ve telefon derken Sony bunca yılın ardından ilk kez otomobil de üretiyor. İşte dünyayı şaşkına çeviren Sony Vision-S...
10
Dünyanın önde gelen teknoloji markalarından CES 2020 fuarında herkesi şaşırtarak Vision-S adını verdiği elektrikli konsept otomobilini duyurdu.
11
Elektrikli sedan Vision-S, içinde ve dışında 33 farklı sensör, dijital geniş ekranlar, 360 derece ses sistemi ve ağ bağlantısı ile donatılmış.
12
Sony, otomobilini üretirken yer yer Bosch ve BlackBerry markalarından da destek almış ve tasarım tarafında ise Porsche ile birlikte Lucid Air imzası dikkatlerden kaçmıyor.
13
Gelelim aracın içinde... Çinli otomotiv devi Byton'ın otomobillerinde olduğu gibi ön konsola tamamen yayılmış bir ekrana sahip olduğu görülüyor.
14
Ses konusunda oldukça iddialı olan Sony, Sony Vision-S modelinin için 360 derece ses deneyimi yaşayabilmenizi sağlayan "360-degree Reality Audio" adında bir teknoloji de kullanıyor.
15
Koltuk başlarına eklenmiş yolcu ekranlarıyla da dikkat çeken Vision-S, Sony için radikal bir adım... Şirket, gelecekte ise otonom ve elektrikli otomobiller içindeki parçaların en önemli üreticisi olmayı hedefliyor.
16
Sony CEO'su Kenichiro Yoshida, yeni otomobilleriyle ilgili bakın ne diyor: "Bu prototip hareketliliğin geleceğine yaptığımız katkıyı somutlaştırıyor."
17
Sony, bu konsept otomobilin sunumunu sadece birkaç dakikayla sınırlandırırken, arkasında bir çok soru da bırakmış oldu. Yani Sony'nin yeni otomobiliyle ilgili pek çok detayı kimse bilmiyor.
18
Haliyle şirketin Vision-S adlı bu elektrikli otomobili sadece şov için mi yoksa seri üretim için mi tasarladığı henüz açıklığa kavuşmuş değil.
19
Bu görmüş olduğunuz otomobil, aslında bir konsept otomobil. Yani fabrikada üretilen bir otomobilden söz etmiyoruz.
20
Otomobilin özelliklerinin açıklanmamış olması, sadece Sony teknolojilerini göstermek için tasarlandığı düşüncesini de doğuruyor.
21
Şu an bir konsept otomobil konumunda olan Sony Vision-S modeli yakın gelecekte satışa sunulmayacak gibi görünüyor.
22
Birçok teknoloji firmasının bir şekilde otonom ve elektrikli otomobil pazarına yönelik ürünler ortaya çıkarıyor.
23
Bu markalardan biri de sürücüsüz otomobil üzerinde uzun süredir çalışan ve iPhone'larıyla milyonlarca kullanıcıya ulaşan Apple'dan başkası değil.
24
Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Sony'nin Vision-S modeli ile temel amacı otomobilin içinde yer alan Sony ürünlerini diğer otomobil firmalarına satmak.