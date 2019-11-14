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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr
14 Kasım 2019 - 01:05,

Fiyatları 50 bin liranın altında! İşte hem otomatik hem de ucuz arabalar

Sıfır otomobil fiyatlarının bütçeleri zorlaması nedeniyle ikinci el otomobillere ilgi artıyor. Özellikle otomatik vitesli arabalar daha çok tercih edilmeye başlandı.

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
1

Sıfır araba almaya bütçesi yetmeyenlerin imdadına ikinci el arabalar yetişiyor.

2

Model yılı, kilometresi, donanımı ve hasar durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterse de bazı arabalar daha çok tercih ediliyor.

3

Az yakması, yedek parça ucuzluğu, ikinci elde satış hızı gibi etkenler araba almada etkili.

4

İkinci el otomobillerin bazılarına yaşları nedeniyle kredi çıkmasa da ihtiyaç kredisi faiz oranlarının uygun hale gelmesi nedeniyle ikinci ele rağbet sürüyor.

5

İşte 50 bin liraya kadar alınacak ikinci el arabalar

Fiat Punto - 2011 model

Dizel, otomatik vites, 110 bin kilometrede

50 bin lira

6

Peugeot 207 - 2009 model

Benzinli, otomatik vites, 70 bin kilometrede

50 bin lira

7

Honda Civic - 2006 model

Benzinli-LPG’li, otomatik vites, 145 bin kilometrede

50 bin lira

8

Honda Civic - 2006 model

Benzinli-LPG’li, otomatik vites, 145 bin kilometrede

50 bin lira

9

Citroen C-Elysee – 2014 model

Benzinli, otomatik vitesi, 115 bin kilometrede

50 bin lira

10

Volkswagen Passat – 2006 model

Benzinli, otomatik vites, 200 bin kilometrede

50 bin lira

11

Opel Astra – 2008 model

Dizel, otomatik vites, 200 bin kilometrede

50 bin lira

12

Toyota Yaris – 2009 model

Benzinli, otomatik vites, 100 bin kilometrede

50 bin lira

13

Ford Focus – 2006 model

Benzin-LPG’li, otomatik vites, 158 bin kilometrede

50 bin lira

14

Volkswagen Golf – 2006 model

Benzin-LPG’li, otomatik vites, 115 bin kilometrede

50 bin lira

15

Chevrolet Cruze – 2010 model

Benzin-LPG’li, otomatik vites, 190 bin kilometrede

50 bin lira

16

Hyundai Getz – 2010 model

Benzinli, otomatik vites, 92 bin kilometrede

50 bin lira

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Fiyatları 50 bin liranın altında! İşte hem otomatik hem de ucuz arabalar

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