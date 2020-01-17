Fiyatı 20 TL'den 5 TL'ye düştü! Metrelerce kuyruk oluştu

Bir günde yaklaşık 30 ton hamsi sattıklarını ifade eden Arslan, "4- 5 gündür denizlerden balık çok çıkıyor. Şimdi biz vatandaşa 5 liraya balık satıyoruz. Daha 3 gün önce 20 liraydı. Balık, denizden fazla çıktığı zaman ucuz, az çıktığı zaman pahalı oluyor. Çinekop şimdi 80 lira oldu."