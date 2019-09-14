Fırsatı kaçırmayın! İşte İstanbul'da 125 bin liraya sahibinden satılık evler

Konut kredi faizlerindeki düşüşle birlikte ev almak isteyenler araştırmalara başladı. Bir miktarını peşinat verdikten sonra kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenlerin dışında yatırım amacıyla da ev almak isteyenler oluyor.
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