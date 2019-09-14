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Haberler >Ekonomi>Fırsatı kaçırmayın! İşte İstanbul'da 125 bin liraya sahibinden satılık evler

Fırsatı kaçırmayın! İşte İstanbul'da 125 bin liraya sahibinden satılık evler

Faizlerdeki düşüşü avantaja çevirmek isteyenler için yatırımlık ucuz evler yeni sahiplerini arıyor.

Burak Taşçı - Hurriyet.com.tr
14.09.2019 - 01:46 | Son Güncelleme:
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Fırsatı kaçırmayın İşte İstanbulda 125 bin liraya sahibinden satılık evlerNext

Konut kredi faizlerindeki düşüşle birlikte ev almak isteyenler araştırmalara başladı. Bir miktarını peşinat verdikten sonra kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenlerin dışında yatırım amacıyla da ev almak isteyenler oluyor.

Etiketler: konut , satış , kredi , haberler
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