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    Firari Dubai Prenses'i yakalandı!

    Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı'nın kızı, Prenses Şeyha Latife Muhammed El Maktum 7 yıl boyunca tasarladığı kaçma planını gerçekleştirmişti ve özgürlüğe ulaşmasına çok az kalmıştı fakat önemli bir gelişme yaşandı.

    Hürriyet Haber
    05.12.2018 - 11:18 | Son Güncelleme:
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    Firari Dubai Prensesi yakalandıNext

    33 yaşındaki Prenses Şeyha Latife Muhammed El Maktum ortadan kaybolduğunda takvimler Mart ayını gösteriyordu.

    Etiketler: firari

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