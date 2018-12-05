Firari Dubai Prenses'i yakalandı!

Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı'nın kızı, Prenses Şeyha Latife Muhammed El Maktum 7 yıl boyunca tasarladığı kaçma planını gerçekleştirmişti ve özgürlüğe ulaşmasına çok az kalmıştı fakat önemli bir gelişme yaşandı.
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