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Filiz Erkal: İbrahim vefat ettiğinde kızım 12 günlüktü!

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal konuk oldu. İki yıl önce vefat eden İbrahim Erkal’ı unutamadığını söyleyen Filiz Erkal; ‘İbrahim vefat ettiğinde kızım 12 günlüktü’ dedi.

Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
01.03.2019 - 11:18 | Son Güncelleme:
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Filiz Erkal: İbrahim vefat ettiğinde kızım 12 günlüktüNext

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal konuk oldu. İki yıl önce vefat eden İbrahim Erkal’ı unutamadığını söyleyen Filiz Erkal; ‘İbrahim vefat ettiğinde kızım 12 günlüktü’ dedi.

Etiketler: vefar

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