Son dakika haberler: Filipinler'de ikinci yanardağ patlaması endişeleri arttırdı

TEHLİKE SEVİYESİ 4’E ÇIKARILDI Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü internet sitesinde yapılan paylaşımda, 3 olarak belirtilen tehlike seviyesi 4’e çıkarıldı. 4’üncü tehlike seviyesi, tehlikeli patlamaların saatler ya da günler içerisinde meydana gelebileceği anlamına geliyor.