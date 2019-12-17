Figüran olarak adım attığı Yeşilçam kariyerine yaklaşık 200 film sığdırdı! İşte Fatma Girik'in bilinmeyenleri...

Girik, artık mankenler veya güzel kızların dizi ve film projelerinde yer aldığına dikkati çekerek, "Tabii ki projelerde yer alacaklar. Genç insanların önünü kesmek bana göre değil. Bırakın onlar da yapsın. Yapa yapa öğrenecekler. Türkiye'de sinema sektöründe çok iyi projelere imza atıldığını düşünüyorum. Zaman zaman yeni filmleri de izleme şansım oluyor. İnsanın yaptığı işi sevmesi lazım. Bunu yaparsan iş de seni sever. Tuba Büyüküstün'ün oyunculuğunu çok beğeniyorum." dedi.