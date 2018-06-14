Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>FETÖ'nün kilit ismi Adil Öksüz'ün eşi böyle görüntülendi

    FETÖ'nün kilit ismi Adil Öksüz'ün eşi böyle görüntülendi

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan ve serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karışan darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz, ABD’de görüntülendi.

    Hürriyet Haber
    14.06.2018 - 11:04 | Son Güncelleme:
    1 / 12
    FETÖnün kilit ismi Adil Öksüzün eşi böyle görüntülendiNext

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan ve serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karışan darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz, ABD’de görüntülendi.

    Etiketler: son dakika , haberler

    En Yeni Foto Galeriler

    Kraliçe ile görüşebilmek için bunu ilk kez yaptı...

    Kraliçe ile görüşebilmek için bunu ilk kez yaptı...

    FETÖ'nün kilit ismi Adil Öksüz'ün eşi böyle görüntülendi

    FETÖ'nün kilit ismi Adil Öksüz'ün eşi böyle görüntülendi

    Eşler sahada, gözler onların üstünde! 10 güzel...

    Eşler sahada, gözler onların üstünde! 10 güzel...

    Türkiye'de birinci peki ya dünyada...

    Türkiye'de birinci peki ya dünyada...

    O davayı kazandı... Kulübü mahkum ettirdi!

    O davayı kazandı... Kulübü mahkum ettirdi!

    Gökyüzü kapladı, görenler şaşkına döndü!

    Gökyüzü kapladı, görenler şaşkına döndü!

    Güzide Duran'dan podyum itirafı

    Güzide Duran'dan podyum itirafı

    İşte Terim'in forvet listesi!

    İşte Terim'in forvet listesi!

    Bakandan Rus kadınlara "cinsel ilişki" uyarısı! Sakın ha...

    Bakandan Rus kadınlara "cinsel ilişki" uyarısı! Sakın ha...

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri