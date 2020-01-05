Fethi Sekin ölüm yıl dönümünde anılıyor – Fethi Sekin kimdir, ne zaman öldü?





OLASI FACİAYI ÖNLEDİ



Teröristlerin C kapısına yaklaşarak saldırıyı planladıkları gibi yapmalarını engelleyen Sekin, yanlarında 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar ve 8 mühimmatı, el bombaları bulunan teröristleri püskürterek olası faciayı önledi.



Kahramanlığıyla canı pahasına çok sayıda insanın yaşamını kurtaran evli ve 3 çocuk babası Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.



Hain saldırıda Sekin ile adliye personeli Musa Can da hayatını kaybetti, 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru ve 2 sivil olmak üzere 9 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist ise olay yerinde öldürüldü.







TÜRK MİLLETİ FETHİ SEKİN'İ UNUTMADI



Cesareti ve fedakarlığıyla gönüllerde taht kuran şehit polis Fethi Sekin, kahramanlığın sembolü oldu. Saldırıdan sonra birçok İzmirli adliyeye gelerek, Türk bayraklarıyla teröre karşı birlik mesajı verdi.



Saldırı ve çatışmanın yaşandığı, daha sonra Sekin'in adının verildiği İslam Kerimov Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı. Çevredeki iş yerlerinin sahipleri de saldırıda hasar gören dükkanlarına Türk bayrağı astı. Milyonlarca insan sosyal medya paylaşımlarıyla duygularını dile getirdi, "#FethiSekin" ve "#Kahramanımız" başlıklı mesajlarla teröre lanet okudu.



Şehit polisin adı yurdun dört bir yanında yaşatılıyor. Bazı anne ve babalar yeni doğan oğullarına, onun gibi cesur olmaları için "Fethi Sekin" ismini verdi. Sokaklardan parklara, okullardan kütüphanelere kadar birçok yerde "Fethi Sekin" adı ölümsüzleştirildi.