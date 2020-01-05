Fethi Sekin ölüm yıl dönümünde anılıyor – Fethi Sekin kimdir, ne zaman öldü?
İzmir'de, terör örgütü PKK'nın adliyeye yönelik saldırısına kahramanca karşı koyan ve hayatı pahasına olası faciayı önleyen polis memuru Fethi Sekin, şehit edilişinin 3. yılında rahmetle yad ediliyor. Kahramanlığın sembolü haline gelen Fethi Sekin, Türk halkının gönlünde taht kurdu. Peki, Fethi Sekin kimdir, ne zaman öldü?
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İzmir Adalet Sarayının C Blok girişinde PKK'lı teröristlerce 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen polis memuru Fethi Sekin hafızalarda yer aldı. Kahramanlığın sembolü haline gelen Fethi Sekin'in hayatı ve ölümüyle ilgili bilgiler...
FETHİ SEKİN KİMDİR?
Teröristlerin hain planını bozan kahraman polis Fethi Sekin, 1973 yılında Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde dünyaya geldi.
Eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra Polis Meslek Yüksekokulu'nu kazandı. Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 1995 yılında mezun olan Sekin'in ilk görev yeri Kilis oldu. Daha sonra Bingöl'e atanan Sekin, 1999-2002 yıllarında bu kentte görev yaptı.
Bingöl'den sonra İzmir'e tayin olan Sekin, yaklaşık 9 yıl adliye önünde görev aldı.
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MERMİSİ BİTENE KADAR ÇATIŞTI
İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli Şahinler Timi'nde görevli Fethi Sekin, şehadete erdiği saldırıda teröristlerin üzerine adeta şahin gibi çöküp hain emellerinin önüne geçti.
PKK'lı teröristler, 5 Ocak 2017'de otomobille İzmir Adliyesinin C kapısına yöneldi. Yıllardır adliye önünde görev yapması dolayısıyla adliyeye ya da emniyet müdürlüğüne ait araçları tek tek bilen Sekin, yaklaşan yabancı aracı tecrübesi ve dikkati sayesinde erken fark etti.
Şüphelendiği aracı durduran ve içindeki silahlı kişileri fark eden Sekin, hemen silahını çekerek müdahalede bulundu. Kahraman polis, araçtan inen silahlı teröristleri bir süre kovaladı. Kaçan teröristler o sırada yanlarında getirdiği bombayı patlattı. Sekin, peşine düştüğü teröristlerden birini kovalamaca sonucu etkisiz hale getirdi. Diğerinin peşine düşen ve mermisi bitene kadar çatışan Sekin, bir aracın arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu şehit oldu.
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OLASI FACİAYI ÖNLEDİ
Teröristlerin C kapısına yaklaşarak saldırıyı planladıkları gibi yapmalarını engelleyen Sekin, yanlarında 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar ve 8 mühimmatı, el bombaları bulunan teröristleri püskürterek olası faciayı önledi.
Kahramanlığıyla canı pahasına çok sayıda insanın yaşamını kurtaran evli ve 3 çocuk babası Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.
Hain saldırıda Sekin ile adliye personeli Musa Can da hayatını kaybetti, 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru ve 2 sivil olmak üzere 9 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist ise olay yerinde öldürüldü.
TÜRK MİLLETİ FETHİ SEKİN'İ UNUTMADI
Cesareti ve fedakarlığıyla gönüllerde taht kuran şehit polis Fethi Sekin, kahramanlığın sembolü oldu. Saldırıdan sonra birçok İzmirli adliyeye gelerek, Türk bayraklarıyla teröre karşı birlik mesajı verdi.
Saldırı ve çatışmanın yaşandığı, daha sonra Sekin'in adının verildiği İslam Kerimov Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı. Çevredeki iş yerlerinin sahipleri de saldırıda hasar gören dükkanlarına Türk bayrağı astı. Milyonlarca insan sosyal medya paylaşımlarıyla duygularını dile getirdi, "#FethiSekin" ve "#Kahramanımız" başlıklı mesajlarla teröre lanet okudu.
Şehit polisin adı yurdun dört bir yanında yaşatılıyor. Bazı anne ve babalar yeni doğan oğullarına, onun gibi cesur olmaları için "Fethi Sekin" ismini verdi. Sokaklardan parklara, okullardan kütüphanelere kadar birçok yerde "Fethi Sekin" adı ölümsüzleştirildi.