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Festival gibi düğün!

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, önceki akşam Antalya Adrasan’daki Club Sun Village’ta evlendi. “En mutlu günümüz festival gibi olsun” düşüncesiyle yola çıktıklarını söyleyen çift, İstanbul, Hollanda ve Almanya’dan gelen konuklarını iki gün boyunca otelde ağırladı.

Cenker TEZEL
12.08.2018 - 15:18 | Son Güncelleme:
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Festival gibi düğünNext

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, önceki akşam Antalya Adrasan’daki Club Sun Village’ta evlendi. “En mutlu günümüz festival gibi olsun” düşüncesiyle yola çıktıklarını söyleyen çift, İstanbul, Hollanda ve Almanya’dan gelen konuklarını iki gün boyunca otelde ağırladı.

Etiketler: DÜĞÜN , ANTALYA

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