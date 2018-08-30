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Festival açılışında ünlü sunucunun zor anları

Dünyanın en köklü sinema etkinliklerinden biri olan Venedik Film Festivali başladı. Bu yıl 75'incisi düzenlenen festivalin açılışı Damien Chazelle'in First Man adlı filmiyle yapıldı.

Hürriyet Haber
30.08.2018 - 11:03 | Son Güncelleme:
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Festival açılışında ünlü sunucunun zor anlarıNext

 Ay'a ilk ayak basan astronot olan Neil Armstrong'un öyküsünü beyazperdeye taşıyan filmin galasında da kırmızı halıda yıldızlar geçidi yaşandı. Katılan çok sayıda konuk arasında en çok dikkati çeken ise İtalyan sunucu Elisa Isoardi oldu. Derin yırtmacı yüzünden kırmızı halıda rahat yürüyemeyen Isaordi, kırmızı halıda zor anlar yaşadı.

Fotoğraflar: AFP, AP, Reuters 

Etiketler: 75. Venedik Film Festivali , Venedik Bienali

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