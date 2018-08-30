Festival açılışında ünlü sunucunun zor anları

Ay'a ilk ayak basan astronot olan Neil Armstrong'un öyküsünü beyazperdeye taşıyan filmin galasında da kırmızı halıda yıldızlar geçidi yaşandı. Katılan çok sayıda konuk arasında en çok dikkati çeken ise İtalyan sunucu Elisa Isoardi oldu. Derin yırtmacı yüzünden kırmızı halıda rahat yürüyemeyen Isaordi, kırmızı halıda zor anlar yaşadı.
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