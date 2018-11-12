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Ferhat Göçer'in kızı canlı yayında ağlayarak anlattı: Keşke şöhret olmasaydı da...

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına şarkıcı Ferhat Göçer’in kızı Yağmur Göçer konuk oldu. Babasına yazdığı sitem dolu mektupla gündeme gelen Yağmur Göçer, canlı yayında babasına; 'Keşke şöhret olmasaydı da benim babam olarak kalsaydı' sözleriyle seslendi.

Fotoğraflar: Kelebek - Instagram

Hürriyet Haber
12.11.2018 - 13:22 | Son Güncelleme:
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Ferhat Göçerin kızı canlı yayında ağlayarak anlattı: Keşke şöhret olmasaydı da...Next

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına şarkıcı Ferhat Göçer’in kızı Yağmur Göçer konuk oldu. Babasına yazdığı sitem dolu mektupla gündeme gelen Yağmur Göçer, canlı yayında babasına; 'Keşke şöhret olmasaydı da benim babam olarak kalsaydı' sözleriyle seslendi.

Etiketler: baba kız

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