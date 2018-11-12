Ferhat Göçer'in kızı canlı yayında ağlayarak anlattı: Keşke şöhret olmasaydı da...
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına şarkıcı Ferhat Göçer’in kızı Yağmur Göçer konuk oldu. Babasına yazdığı sitem dolu mektupla gündeme gelen Yağmur Göçer, canlı yayında babasına; 'Keşke şöhret olmasaydı da benim babam olarak kalsaydı' sözleriyle seslendi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına şarkıcı Ferhat Göçer’in kızı Yağmur Göçer konuk oldu. Babasına yazdığı sitem dolu mektupla gündeme gelen Yağmur Göçer, canlı yayında babasına; 'Keşke şöhret olmasaydı da benim babam olarak kalsaydı' sözleriyle seslendi.
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