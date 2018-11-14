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Ferhat Göçer'den şaşırtan hamle! Basın toplantısını iptal etti

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında şarkıcı Ferhat Göçer’in kızı Yağmur Göçer'in anlattıkları olay olmuştu. Yağmur Göçer; 'Bir baba kızını, 8,5 ay neden aramaz, ben ona ne yaptım' sözleriyle babasına olan sitemini dile getirmişti. Kızının açıklamalarının ardından Ferhat Göçer basın toplantısı yapacağını duyurmuştu.

Fotoğraflar: Kelebek - Instagram

Hürriyet Haber
14.11.2018 - 08:11 | Son Güncelleme:
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Ferhat Göçerden şaşırtan hamle Basın toplantısını iptal ettiNext

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında şarkıcı Ferhat Göçer’in kızı Yağmur Göçer'in anlattıkları olay olmuştu. Yağmur Göçer; 'Bir baba kızını, 8,5 ay neden aramaz, ben ona ne yaptım' sözleriyle babasına olan sitemini dile getirmişti. Kızının açıklamalarının ardından Ferhat Göçer basın toplantısı yapacağını duyurmuştu.

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