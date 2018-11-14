Ferhat Göçer'den şaşırtan hamle! Basın toplantısını iptal etti
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında şarkıcı Ferhat Göçer’in kızı Yağmur Göçer'in anlattıkları olay olmuştu. Yağmur Göçer; 'Bir baba kızını, 8,5 ay neden aramaz, ben ona ne yaptım' sözleriyle babasına olan sitemini dile getirmişti. Kızının açıklamalarının ardından Ferhat Göçer basın toplantısı yapacağını duyurmuştu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında şarkıcı Ferhat Göçer’in kızı Yağmur Göçer'in anlattıkları olay olmuştu. Yağmur Göçer; 'Bir baba kızını, 8,5 ay neden aramaz, ben ona ne yaptım' sözleriyle babasına olan sitemini dile getirmişti. Kızının açıklamalarının ardından Ferhat Göçer basın toplantısı yapacağını duyurmuştu.
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