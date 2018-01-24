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Ünlü şarkıcı bir köyü satın aldı

Kazandıklarını lüks malikanelere ya da yatlara hiç olmadı uçaklara yatıran ünlüler artık sıradan geliyor. Ama bu kez bir ünlü şarkıcı, sesiyle kazandığı paranın büyük bölümünü bir köyde satın aldığı evlere yatırdı.

Hürriyet Haber
24.01.2018 - 09:46 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı bir köyü satın aldıNext

Müziğiyle ortalığı kasıp kavuran 28 yaşındaki şarkıcı, kazancını bir köye yatırdı. Daha önce de bir ev satın aldığı ve yaşadığı köyden bu kez yan yana duran yeni evler aldı. Bunun ardından da köy artık şarkıcının adıyla anılmaya başlandı.

Etiketler: ege , doğa ile iç içe yaşayan ünlüler , 90lar

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