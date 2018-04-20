Fenomen rezil oldu! Skandalı ev sahibi ortaya çıkarttı

YouTube'da yaklaşık 650 bin takipçisi bulunan Kayla Jenkins diğer adıyla Okaylaaa, kiraladığı evden ayrılırken ev sahibine binlerce liralık zarar bıraktı. Evin sahipleri Paul ve Paula Hopwood, Jenkins'in bıraktığı hasarı gözler önüne serdi
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