Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Fenomen rezil oldu! Skandalı ev sahibi ortaya çıkarttı

    Fenomen rezil oldu! Skandalı ev sahibi ortaya çıkarttı

    .

    Fotoğraflar: Instagram
    20.04.2018 - 14:28 | Son Güncelleme:
    1 / 19
    Fenomen rezil oldu Skandalı ev sahibi ortaya çıkarttıNext

    YouTube'da yaklaşık 650 bin takipçisi bulunan Kayla Jenkins diğer adıyla Okaylaaa, kiraladığı evden ayrılırken ev sahibine binlerce liralık zarar bıraktı. Evin sahipleri Paul ve Paula Hopwood, Jenkins'in bıraktığı hasarı gözler önüne serdi

    Etiketler: SOSYAL MEDYA , Fenomen , ABD
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri