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    Felaket... Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı artıyor

    Japonya'da dün 6 bölgede etkisini göstermeye başlayan Hagibis Tayfunu sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

    AA - Fotoğraf: AFP, Reuters
    13.10.2019 - 10:22 | Son Güncelleme:
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    Felaket... Japonyadaki Hagibis Tayfununda ölü sayısı artıyorNext

    Japon basınında yer alan haberlere göre, meteoroloji birimi, tayfunun etkili olduğu bölgelerde toplam can kaybının 19 olduğunu, yaklaşık 100 kişinin yaralandığını ve kayıp 16 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

    Etiketler: tayfun , ölü
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