Felaket... Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı artıyor

Japon basınında yer alan haberlere göre, meteoroloji birimi, tayfunun etkili olduğu bölgelerde toplam can kaybının 19 olduğunu, yaklaşık 100 kişinin yaralandığını ve kayıp 16 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
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