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    FBI özel ajanlarına uyguluyor... Sosyal medya bu testi konuşuyor

    Sosyal medyada dolaşan bu test kullanıcıların büyük ilgisini çekti. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) özel ajanları için yaptığı bu testi katılımcılardan sadece yüzde 5'i geçebiliyor. İşte yaratıcı düşünme ve mantığınızı kullanma becerilerinizle sonuca ulaşabileceğiniz o sorular... Cevaplar ilerideki karelerde.

    Hürriyet Haber
    29.03.2018 - 11:59 | Son Güncelleme:
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    FBI özel ajanlarına uyguluyor... Sosyal medya bu testi konuşuyorNext

    Bir adam yanında silah, çanta ve teyiple ölü bulunuyor. Polis teypteki son kaydı dinlemek için "Play" tuşuna bastığında, "Bu hayattan çok yoruldum artık acımı sonlandırmak istiyorum" diyen bir ses ve hemen peşinden silah sesi duyuyor. Ancak polisler bunun intihar değil bir cinayet olduğunu düşünüyor. Ses kaydına rağmen polisler bunun bir cinayet olduğunu neden düşündü?

    Etiketler: Sosyal Medya

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