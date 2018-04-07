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    FBI ajanlarına sorulan sorular... Katil kim?

    5 soruluk ilk testin ardından sosyal medya kullanıcıları yine, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının yaratıcı düşünme ve mantık becerilerini ölçen başka bir teste daha merak sardı.

    Hürriyet Haber
    07.04.2018 - 10:06 | Son Güncelleme:
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    FBI ajanlarına sorulan sorular... Katil kimNext

    Pazar günü öğleden sonra zengin bir adam evinde öldürülür. Cinayet anında evde sadece 4 kişi vardır. Polis şüphelilere o sırada ne yaptıklarını sorduğunda;Eşi, kitap okuduğunuAşçı, kahvaltı hazırladığınıHizmetçi, masayı topladığınıBahçıvan, çiçekleri suladığını söyler. Bu ifadelerin ardından polis katili tespit eder ve tutuklar.Katil kimdir ve polis bu olayı nasıl çözmüştür?

    Etiketler: Bulmaca , bilmece
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