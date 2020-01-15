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Haber Giriş: 15 Ocak 2020 - 08:00, /

Fazıl Say'ı şaşırtan kutlama! 'Maymuna döndük'

Fazıl Say, 50’nci yaşını dostlarıyla kutladı. Gecenin sürprizini eşi Ece Dağıstan yaptı.

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Ünlü piyanist Fazıl Say, 50’nci yaşını önceki gece Bebek Hotel’de düzenlenen partiyle kutladı.

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Say, yakın dostlarının katıldığı gecede mekana getirilen devasa pastayı görünce şaşırdı. Ünlü piyanist asıl şaşkınlığı ise eşi Ece Dağıstan’ın pastadan maymun kostümüyle çıkmasıyla yaşadı.

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Eşini dudaklarından öperek kutlayan Ece Dağıstan, “İnsanın 50 yaşına basmış kocasını en çok heyecanlandıran şey, maymun olması” dedi.

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Onun verdiği maymun başlığını takan Fazıl Say da “Maymuna döndük” diye espri yaptı ve ekledi: “Ece’nin bugün buraya maymun getireceğinden emindim. Ama ona paramız yetmedi, daha çok konser vermem lazım.”

5Pastadan eşi çıktı

Pastadan eşi çıktı

Pastadan maymun kostümüyle çıkan Ece Dağıstan, eşi Fazıl Say’ı çok şaşırttı.

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Ece Dağıstan ve eşi Fazıl Say...

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