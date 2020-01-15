Fazıl Say'ı şaşırtan kutlama! 'Maymuna döndük'

Ünlü piyanist Fazıl Say, 50’nci yaşını önceki gece Bebek Hotel’de düzenlenen partiyle kutladı.
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Say, yakın dostlarının katıldığı gecede mekana getirilen devasa pastayı görünce şaşırdı. Ünlü piyanist asıl şaşkınlığı ise eşi Ece Dağıstan’ın pastadan maymun kostümüyle çıkmasıyla yaşadı.
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Eşini dudaklarından öperek kutlayan Ece Dağıstan, “İnsanın 50 yaşına basmış kocasını en çok heyecanlandıran şey, maymun olması” dedi.
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Onun verdiği maymun başlığını takan Fazıl Say da “Maymuna döndük” diye espri yaptı ve ekledi: “Ece’nin bugün buraya maymun getireceğinden emindim. Ama ona paramız yetmedi, daha çok konser vermem lazım.”
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Pastadan eşi çıktı
Pastadan maymun kostümüyle çıkan Ece Dağıstan, eşi Fazıl Say’ı çok şaşırttı.