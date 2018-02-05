Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Fatih Sultan’dan Türk Papa’ya

    Fatih Sultan’dan Türk Papa’ya

    Türkiye ile Vatikan ile ilişkileri Osmanlı İmparatorluğu’nda Fatih Sultan Mehmet döneminde başladı. 1960’tan bu yana en üst düzey ziyaret ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ülkeye gidişiyle oldu. İşte Fatih döneminde başlayan ve ‘Türk Papa’ döneminde resmiyete dökülen ilişkilerin geçmişi.

    Esma ÇAKIR / ROMA, DHA
    05.02.2018 - 18:01 | Son Güncelleme:
    1 / 14
    Fatih Sultan’dan Türk Papa’yaNext

    Vatikan ile Türkiye arasındaki resmi ilişkiler 1960’a tarihlense de geçmişi Fatih Sultan Mehmet dönemine dayanıyor. Vatikan (Papalık) ile Osmanlı, uzun yıllar karşılıklı vekil bulundurmuş, resmen ilişki kurma girişimleri sıklıkla Fransa’nın engeliyle karşılaşmıştı.

    Etiketler: Fatih Sultan Mehmet'ten Türk Papa'ya , Vatikan , Erdoğan , HABER
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri