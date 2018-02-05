Fatih Sultan’dan Türk Papa’ya

Türkiye ile Vatikan ile ilişkileri Osmanlı İmparatorluğu’nda Fatih Sultan Mehmet döneminde başladı. 1960’tan bu yana en üst düzey ziyaret ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ülkeye gidişiyle oldu. İşte Fatih döneminde başlayan ve ‘Türk Papa’ döneminde resmiyete dökülen ilişkilerin geçmişi.
Vatikan ile Türkiye arasındaki resmi ilişkiler 1960’a tarihlense de geçmişi Fatih Sultan Mehmet dönemine dayanıyor. Vatikan (Papalık) ile Osmanlı, uzun yıllar karşılıklı vekil bulundurmuş, resmen ilişki kurma girişimleri sıklıkla Fransa’nın engeliyle karşılaşmıştı.
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