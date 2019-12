Faruk Turgut'tan itiraf: Can Yaman mağduriyeti yaşıyoruz

Yapımcı Faruk Turgut: “Çok tutulan Can Yaman karakterinin mağduriyetini yaşıyoruz” Son günlerde gündeme gelen Can Yaman’ın canlandırdığı “Erkenci Kuş” dizisindeki Can Divit karakterini nasıl oluşturduğuna da değinen Turgut, bir de itirafta bulundu.