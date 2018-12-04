"Fakirleri aşağıladı" eleştirilerine cevap

Seda Sayan geçtiğimiz günlerde 'Oğlum Oğulcan'ın fakir bir kızla evlenmesini istiyorum' demişti. Oğulcan ise annesine "Neden böyle bir açıklama yaptığını bilmiyorum ama ben aşık olduğum kadınla evleneceğim" şeklinde yanıt vermişti.
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