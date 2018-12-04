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"Fakirleri aşağıladı" eleştirilerine cevap

'Fakir gelin istiyorum' sözleriyle çok konuşulan Seda Sayan, eleştirilere cevap verdi.

Hürriyet Haber
04.12.2018 - 12:09 | Son Güncelleme:
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Fakirleri aşağıladı eleştirilerine cevapNext

Seda Sayan geçtiğimiz günlerde 'Oğlum Oğulcan'ın fakir bir kızla evlenmesini istiyorum' demişti. Oğulcan ise annesine "Neden böyle bir açıklama yaptığını bilmiyorum ama ben aşık olduğum kadınla evleneceğim" şeklinde yanıt vermişti.

Etiketler: oğulcan engin

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