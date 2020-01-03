Fahriye Evcen eski formuna kavuştu

Fahriye Evcen aralık ayında 8.5 aylık oğulları Karan, fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Anne oğulun fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Karan, bir oyuncak firmasından 1 milyon liralık reklam teklifi bile aldı. Instagram sayfasında bir paylaşımı 50 bin TL’ye kadar çıktı.