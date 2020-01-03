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Haber Giriş: 03 Ocak 2020 - 11:42, /

Fahriye Evcen eski formuna kavuştu

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında nikah masasına oturmuş, çiftin oğulları Karan, geçtiğimiz yıl nisan ayında dünyaya gelmişti.

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Fahriye Evcen aralık ayında 8.5 aylık oğulları Karan, fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Anne oğulun fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Karan, bir oyuncak firmasından 1 milyon liralık reklam teklifi bile aldı. Instagram sayfasında bir paylaşımı 50 bin TL’ye kadar çıktı.

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Uzun bir aradan sonra Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara dönen baba Burak Özçivit, tekliflere şimdilik ‘Hayır’ dedi. Burak Özçivit oğluna olan düşkünlüğünü 4 aracının plakasına kadar yansıttı. Hepsini ‘KAR’ diye değiştirdi.

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Ağustos ayında havalimanında çekilen fotoğrafları çok konuşulan Fahriye Evcen ise evinden paylaştığı karede ne kadar zayıflamış olduğunu gösterdi. Doğumdan sonra 12 kilo veren Fahriye Evcen emzirdiği için şok diyetlerden kaçtı.

4İşte Fahriye Evcenin sihirli formülü

İşte Fahriye Evcen'in sihirli formülü

● Un, tuz, şekerden uzak durdu.

● Karbonhidrat tüketimini azalttı.

● Hazır gıdalar yerine doğal beslenmeyi tercih etti.

● Sebze ağırlıklı beslendi.

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● Günde 2 litre su tüketti.

● Evinin alt katını spor salonu haline getirdi.

● Aletli jimnastiğin yanı sıra her gün pilates yapıyor.

● Aç bırakan diyetler yerine günde 2 öğün beslenmeyi seçti.

● Akşam 20.00’den sonra bir şey yemiyor.

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