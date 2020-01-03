Fahriye Evcen eski formuna kavuştu

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında nikah masasına oturmuş, çiftin oğulları Karan, geçtiğimiz yıl nisan ayında dünyaya gelmişti.
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Fahriye Evcen aralık ayında 8.5 aylık oğulları Karan, fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Anne oğulun fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Karan, bir oyuncak firmasından 1 milyon liralık reklam teklifi bile aldı. Instagram sayfasında bir paylaşımı 50 bin TL’ye kadar çıktı.
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Uzun bir aradan sonra Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara dönen baba Burak Özçivit, tekliflere şimdilik ‘Hayır’ dedi. Burak Özçivit oğluna olan düşkünlüğünü 4 aracının plakasına kadar yansıttı. Hepsini ‘KAR’ diye değiştirdi.
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Ağustos ayında havalimanında çekilen fotoğrafları çok konuşulan Fahriye Evcen ise evinden paylaştığı karede ne kadar zayıflamış olduğunu gösterdi. Doğumdan sonra 12 kilo veren Fahriye Evcen emzirdiği için şok diyetlerden kaçtı.
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İşte Fahriye Evcen'in sihirli formülü
● Un, tuz, şekerden uzak durdu.
● Karbonhidrat tüketimini azalttı.
● Hazır gıdalar yerine doğal beslenmeyi tercih etti.
● Sebze ağırlıklı beslendi.
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● Günde 2 litre su tüketti.
● Evinin alt katını spor salonu haline getirdi.
● Aletli jimnastiğin yanı sıra her gün pilates yapıyor.
● Aç bırakan diyetler yerine günde 2 öğün beslenmeyi seçti.