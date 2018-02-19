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    Haberler >Teknoloji>Facebook'un pek bilinmeyen özellikleri: Mutlaka öğrenin!

    Facebook'un pek bilinmeyen özellikleri: Mutlaka öğrenin!

    Facebook'u 7'den 77'ye herkes kullanıyor; ancak bu kadar kullanımı yaygın olmasın karşın çok işe yarar bazı özelliklerini bilmeyenlerin sayısı bir hayli fazla, hatta belki siz bile! Facebook'un pek bilinmeyen özellikleri sizin de işinize fazlasıyla yarayacak!

    Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
    19.02.2018 - 20:29 | Son Güncelleme:
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    Facebookun pek bilinmeyen özellikleri: Mutlaka öğreninNext

    Facebook'ta aslında iki mesaj kutunuz var ve pek çok kişi ikinci mesaj kutusunun farkında bile değil ve oraya gelen mesajlar var!

    Etiketler: facebook , facebook gizli özellikler , sosyal medya

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