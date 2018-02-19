Facebook'un pek bilinmeyen özellikleri: Mutlaka öğrenin!
Facebook'u 7'den 77'ye herkes kullanıyor; ancak bu kadar kullanımı yaygın olmasın karşın çok işe yarar bazı özelliklerini bilmeyenlerin sayısı bir hayli fazla, hatta belki siz bile! Facebook'un pek bilinmeyen özellikleri sizin de işinize fazlasıyla yarayacak!
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