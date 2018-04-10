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Haberler >Ekonomi >Kobi>Facebook'u kaptırdılar ama sonra öyle bir yatırım yaptılar ki... Dünyanın tüm zenginleri peşinde!

Facebook'u kaptırdılar ama sonra öyle bir yatırım yaptılar ki... Dünyanın tüm zenginleri peşinde!

Facebook'un kuruluş hikayesini araştıranlar bu isme oldukça aşina. Winklevoss kardeşler önce Facebook'tan hatırı sayılır para aldılar şimdilerdeyse bitcoin yatırımlarıyla adlarından söz ettiriyorlar...

Hürriyet Haber
10.04.2018 - 07:40 | Son Güncelleme:
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Facebooku kaptırdılar ama sonra öyle bir yatırım yaptılar ki... Dünyanın tüm zenginleri peşindeNext

Winklevoss kardeşler ilk olarak Facebook'un kuruluş hikayesi ile adlarından söz ettirdiler. Son dönemlerin en dikkat çeken isimlerinden olan başarılı ikili şimdilerde Bitcoin yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

Etiketler: bitcoin hakkında merak edilenler , sanal para

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