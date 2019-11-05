Facebook'ta büyük değişim! İşte yeni hali

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Facebook, şirketin kurumsal kimliği ve uygulamaları arasında görsel ayrım oluşturma amacıyla yeni logo kullanacağını duyurdu. Facebook'tan yapılan açıklamada, 15 yıl önce tek bir uygulama olarak yayın hayatına başlayan platformun, bugün insanlar arasında iletişim sağlamak, iş geliştirmek gibi çeşitli amaçlar için ürün paketi sunduğu bildirildi.
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Açıklamada görüşlerine yer verilen Facebook Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi Antonio Lucio, Facebook tarafından sunulan ürünler konusunda daha net olma amacıyla şirketin logosunu güncellediklerini belirterek, tanıtılan yeni logonun Facebook şirketinin kendi markasını ve kurumsal kimliğini koruyarak şirket ve uygulamaları arasında ayrım oluşturacağını kaydetti. Lucio, yeni logonun anlaşılırlık amacıyla tasarlandığını, şirket ve uygulama arasında görsel ayrım oluşturma amacıyla özel tipografi ve büyük harf kullanımının tercih edildiğini aktardı.
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İnsanların, kullandıkları uygulamaların hangi şirket tarafından geliştirildiğini bilmesi gerektiğine işaret eden Lucio, şunları kaydetti: "Şirket olarak bizim ana servislerimiz arasında Facebook uygulaması, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal ve Calibra bulunuyor. Bu uygulamalar ve teknolojiler yıllardır altyapı paylaşıyor ve bu servislerin arkasındaki takımlar sıkça birlikte çalışıyor. Facebook şirketinin parçası olan ürün ve servisler hakkında daha şeffaf olmaya başladık ve haziran ayında başlattığımız uygulamayla bütün uygulamalarımızda 'Facebook'tan' ibaresine yer verdik. Yeni logomuzu önümüzdeki haftalarda yeni şirket web sayfamız dahil olmak üzere, ürünlerimizde ve pazarlama materyallerimizde kullanmaya başlayacağız."
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Açıklamada ayrıca, yeni marka çalışmasının, şirketin sahiplik yapısıyla servislerini kullanan insanlar ve şirketler arasında daha iyi bir iletişim sağlayacağı vurgulandı. Yeni logonun, şirketin platformlarına özel olarak farklı renklerde kullanılması bekleniyor.
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İşte diğer şirketlerin logoları ve anlamları
LG: Markanın logosu tam 3 farklı anlam taşıyor: LG harfleri, gülen yüz ve açma/kapama tuşu gibi görünen bir sembol. Ve bu elementler bir Pac Man logosu olarak da tekrar düzenlenebiliyor.
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Flight Finder: Burada basit ama zekice bir beyaz alan kullanımı var. Sırt sırta veren iki tane F harfi havayolu şirketinin, uçak logosunu oluşturuyor.
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Eighty20: Data analiz şirketinin logosu, "1" ve "0"lardan oluşan binary sayı sistemini temsil ediyor. Mavi kareler sistemdeki "1"leri temsil ederken, gri kareler ise "0"ları temsil ediyor. Üst satırdaki "1010000" Eighty'yi oluştururken, alt satır da "0010100" 20'yi ifade ediyor. Böylece şirketin ismi Eighty20 binary sistemi ile ifade ediliyor.
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Dell: Logodaki yan yatmış E, logoyu oluşturan Michael Dell’in hayalinde dönüştürmek istediği dünyayı temsil ediyor. Bazıları da logonun bir floppy diski taklit ettiğini söylüyor.
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Sony Vaio: Marka, orijinal Vaio logosunu V ve A harfleriyle analog bir dalga şekli olarak, I ve O harflerini ise binlik kod olarak temsil etti.
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Amazon: Logonun sarı okunun bir gülümsemeyi içerdiğini fark ediliyor ama aynı zamanda A’dan Z’ye noktalarını da işaret ettiğini fark ettiniz mi?
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Skitch: Bu logo bir okun üzerindeki kuş tüylerini andırıyor ama aslında onlar S harfinin yansımaları.
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Cisco: Bu logo, Golden Gate köprüsünün form olarak alındığı dijital bir sinyali simgeliyor.
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Nintendo Gamecube: Sadece bir küpün içinde bir küp değil, aynı zamanda bir G’de C’yi çevreliyor.
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Amerikan Siber Kuvvetleri: Altın bir iç jantın içindeki mühründe 32 karakter kodun birleştiği görülüyor.
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Quip: Belgesel hazırlamaya yarayan Quip’in logosu aşikar bir şekilde Q ama aynı zamanda bir parça kağıda da yazmakta olan bir kalem şeklinde.
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Microsoft Xna: Oyunları geliştirmeye yarayan bu aletin logosu, Xna’nın mors koduyla yazılmış halini içeriyor.
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Ubuntu: Operasyon sisteminin logosu aslında 3 tane elele tutuşan insanın yukarıya doğru bakmasından oluşuyor.
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Picasa: Google ın Picasa’sı resimleriniz için oyun konsepti olan bir uygulama. Casa İspanyolca’da ev demek ve logoda renkli kamera kadrajının içinde bir ev figürü yer alıyor.
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Sun Microsystems: Sun Microsystems, 2010’da Oracle tarafından alındı ve basit logosu aldatıcı bir şekilde zekiceydi. Sadece U şeklinde olan bir öbek S’nin Sun olarak yazılmasıyla oluşmuş.
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Claimair: Bu logo belli ki kağıt bir uçak. Ama görsel bir kelime oyunu da var. Siz havayoluna bir şikayet getirdiğinizde şirket size kağıt işinde yardım ediyor.
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Rdio: Markanın logosu D ve O harflerinde iki yaygın müzikal nota sembolü olan tam nota ve dörtlüğü içeriyor.
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Hotel Tonight: Bu logo hem bir yatak hem de değişik biçimli bir h harfi, nasıl bakıldığına göre değişir.
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Just in Case: Markanın zekice logosu bir demet dokümanın kurdeleyle bağlanmış halini içeriyor.
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Jelly: Twitter’ın kurucu ortağı Biz Stone’un Q&A app’i Jelly, şeklen aynen bir denizanasına benziyor. Ama aynı zamanda da bir beyin formunda.