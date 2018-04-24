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    Facebook hesabınızdan silmeniz gereken 12 şey

    Sosyal medya kullanıcıları gün geçtikçe daha bilinçli olsalar da, uzmanlar Facebook kullanıcılarını kötü niyetli kişilere karşı uyarıyor.

    Hürriyet Haber
    24.04.2018 - 12:43 | Son Güncelleme:
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    Facebook hesabınızdan silmeniz gereken 12 şeyNext

    Son olarak, Cambridge Analytica isimli bir şirketin, 87 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerini ele geçirdiği ortaya çıkmıştı. Şirketin kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, ABD Senatosu'na konuyla ilgili olarak ifade vermişti.

    Etiketler: facebook'ta yapmamanız gerekenler , facebook kullanıcısı , fotoğraf
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