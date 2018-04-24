Facebook hesabınızdan silmeniz gereken 12 şey

Son olarak, Cambridge Analytica isimli bir şirketin, 87 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerini ele geçirdiği ortaya çıkmıştı. Şirketin kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, ABD Senatosu'na konuyla ilgili olarak ifade vermişti.
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