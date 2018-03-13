Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Fabrikadan çıktığı gibi duruyor! 1988 model paha biçemiyor

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor! 1988 model paha biçemiyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde orijinalliğini koruyan ve üzerinde koltuk naylonu bile duran 1988 model otomobile paha biçilemiyor. Türkiye’de bu şekilde temiz kalan aynı model bir başka otomobil bulunmadığını belirten aracın sahibi, "Ben bu otomobili 150 bin liraya aldım. Asla da satmayı düşünmüyorum" dedi.

İHA
13.03.2018 - 13:36 | Son Güncelleme:
1 / 10
Fabrikadan çıktığı gibi duruyor 1988 model paha biçemiyorNext

Elbistan’da yaşayan Alparslan Tükel’e ait 1988 model otomobil, orijinalliği ve temizliğiyle görenleri şaşırtıyor. Yedek anahtarı ve stepnesi fabrikadan ilk çıktığı gibi duran 27 bin kilometredeki otomobil, saat gibi çalışıyor. Aracın sahibi olan Alparslan Tüksel, 31 yaşındaki otomobilini evladı gibi gördüğünü kaydederek, böyle bir otomobile sahip olmanın verdiği mutluluğu anlatacak kelime bulamadığını söyledi.

Etiketler: Kahramanmaraş , Otomobil , Fabrika , Ekonomi

En Yeni Foto Galeriler

Dünyanın en tehlikeli 10 şehri

Dünyanın en tehlikeli 10 şehri

Gözlerini bile ameliyat ettirdi

Gözlerini bile ameliyat ettirdi

AVM'de katliam yapacaklardı.... Fotoğrafları ortaya çıktı

AVM'de katliam yapacaklardı.... Fotoğrafları ortaya çıktı

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor! 1988 model paha biçemiyor

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor! 1988 model paha biçemiyor

İkizleri kapağa taşıyıp özür dilediler

İkizleri kapağa taşıyıp özür dilediler

Sedat Doğan cezaevinden çıktı! İşte ilk sözleri

Sedat Doğan cezaevinden çıktı! İşte ilk sözleri

Sergen Yalçın'a şok sözler: '1 futbolcunun adını söylesin...'

Sergen Yalçın'a şok sözler: '1 futbolcunun adını söylesin...'

‘Auschwitz saymanı’ 96 yaşında öldü

‘Auschwitz saymanı’ 96 yaşında öldü

Fenerbahçe'de Alex krizi! Ortalık karıştı...

Fenerbahçe'de Alex krizi! Ortalık karıştı...

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri