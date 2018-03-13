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Fabrikadan çıktığı gibi duruyor! 1988 model paha biçemiyor
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde orijinalliğini koruyan ve üzerinde koltuk naylonu bile duran 1988 model otomobile paha biçilemiyor. Türkiye’de bu şekilde temiz kalan aynı model bir başka otomobil bulunmadığını belirten aracın sahibi, "Ben bu otomobili 150 bin liraya aldım. Asla da satmayı düşünmüyorum" dedi.
Elbistan’da yaşayan Alparslan Tükel’e ait 1988 model otomobil, orijinalliği ve temizliğiyle görenleri şaşırtıyor. Yedek anahtarı ve stepnesi fabrikadan ilk çıktığı gibi duran 27 bin kilometredeki otomobil, saat gibi çalışıyor. Aracın sahibi olan Alparslan Tüksel, 31 yaşındaki otomobilini evladı gibi gördüğünü kaydederek, böyle bir otomobile sahip olmanın verdiği mutluluğu anlatacak kelime bulamadığını söyledi.
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