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Fabrikadaki işini bırakıp köyünde tesis kurdu! Buraya kimse gelmez dediler, adım atacak yer kalmıyor

Bursa'da 8 yıl fabrikada işçi olarak çalıştıktan sonra köyündeki atadan kalma araziyi değerlendirmek isteyen girişimci, TKDK desteğiyle 15 bungalovdan oluşan turistik tesis inşa etti. Köylülerin "Buraya kimse gelmez" sözlerine aldırış etmeyen Murat Turan'ın kurduğu tesis, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. İşletme sahibi Murat Turan, "Devlet desteğiyle projemizi gerçekleştirdik, ata toprağını değerlendirdik. Ayrıca köylümüzün meyve, sebze ve hayvansal ürünlerini burada değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

AA
24.07.2019 - 14:11 | Son Güncelleme:
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Fabrikadaki işini bırakıp köyünde tesis kurdu Buraya kimse gelmez dediler, adım atacak yer kalmıyorNext

Bursa'da 8 yıl fabrikada işçi olarak çalıştıktan sonra köyündeki atadan kalma araziyi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle değerlendiren girişimcinin kurduğu 15 bungalovdan oluşan turistik tesis ilgi görüyor.

Etiketler: bungalov , turizm , haberler

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Fabrikadaki işini bırakıp köyünde tesis kurdu! Buraya kimse gelmez dediler, adım atacak yer kalmıyor

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