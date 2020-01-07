Ezgi Sertel anne olmak için gün sayıyor

*Ben ilk bebeğimi kaybettiğimi hiç paylaşmadım. Çünkü daha 6 haftalıktı, çok yeniydi. Kendi içimde yaşadım. 'İlk bebeklerde olur' dediler. İkincisinde teve2'de program yapıyordum. Reklam arasında düşük yaptım. Yayına giremedim, sonra girdim kapanışı yaptım ve hastaneye kaldırıldım. O zaman bebek 7 haftalıktı. Çok acı bir şey. İkincisinde 'neden?' diyorsunuz. Her şey yolundaydı. Sonra bir ağrıyla, bir anda olan bir şey. Tepki de veremedim. Etrafımı sakinleştirdim.