Eyvah! Rezil oldum

Ünlü yıldız Jennifer Lopez, ABD'nin en çok izlenen sohbet programlarından biri olan The Ellen Show'a konuk oldu. Ön kısmı yırtmaçlı bir elbise giyen Lopez, bir ara ayağa kalkıp bir dans figürü gösterdi. İşte tam o sırada da yırtmacı biraz fazla açıldı ve Lopez'in elbisesinin içine giydiği toparlayıcı korse göründü. "Ah, hayır korsem" diyen Lopez hemen yırtmacını kapattı. Bu küçük olayın ardından hem Lopez, hem de diğer konuklar kahkahalarla güldü.
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