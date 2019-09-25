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EYT'de son durum! İşte görüşülecek 3 teklif

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kurulan komisyona 20 civarında teklif geldi. Tekliflerin içinden üç tanesi ise komisyonda görüşülecek.

DHA
25.09.2019 - 12:02 | Son Güncelleme:
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EYTde son durum İşte görüşülecek 3 teklifNext

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, son bir yıl içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yararına 20 dolayında yasa teklifi verildiğini ve tekliflerde üç farklı emeklilik yönteminin yer aldığına dikkat çekti.

Etiketler: EYT , emeklilik , maaş , Maaş bodrosu , haberler

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