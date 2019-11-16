EYT'de son durum ne? Cumhurbaşkanı'ndan Emeklilikte Yaşa Takılanlar açıklaması

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 10. ve son maçında deplasmanda Andorra ile karşılaşacak. Türkiye'nin grup liderliği için sahada olacağı müsabakaya kısa bir süre kala, maça ilişkin tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Andorra Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye'nin en çok oynanan şans oyunlarından Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci ve son çekilişi tamamlandı. Geçtiğimiz hafta Adana'nın Seyhan ilçesinden 6 bilen 1 kişi 4.916.045,90 TL ikramiyenin sahibi olmuştu. MPİ'nin Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde yapılan çekiliş sonrası bin 271'nci haftanın talihli numaraları belli oldu. İşte, MPİ Sayısal Loto çekiliş sorgulama ekranı...