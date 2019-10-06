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EYT yasası çıkarsa kimler yararlanabilecek?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın gözü kulağı Meclis'ten çıkacak kararda. Milyonlarca kişi de yapılacak olası bir düzenlemenin kendilerini etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyor.

Hürriyet Haber
06.10.2019 - 08:08 | Son Güncelleme:
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EYT yasası çıkarsa kimler yararlanabilecekNext

8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

Etiketler: EYT , kanun , haberler

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