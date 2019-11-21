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Televizyon
21 Kasım 2019 - 12:10,

Exatlon Challenge nedir, nerede çekiliyor? Exatlon Challenge zaman başlayacak?

Acun Ilıcalı’nın yeni projesi Exatlon Challenge’ın tarihi ve formatı merak konusu oldu. Exatlon Challenge için Dominik’e giden 18 YouTuber adadan ilk paylaşımlarını yaptı. Paylaşımlar ardından Exatlon Challenge araştırmaları hız kazandı. Peki, Exatlon Challenge nedir, nerede çekiliyor? Exatlon Challenge zaman başlayacak?

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Sunuculuğunu YouTuber Orkun Işıtmak'ın üstleneceği ve kendisi gibi ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde projede yer alacak isimleri açıklayan Acun Ilıcalı, adadan ilk fotoğrafı paylaşarak çekimlerin başladığı sinyalini vermişti. Dominik adasından yayınlanacak olan Exatlon Challenge yarışmasının kısa bir süre içerisinde başlaması bekleniyor.

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Exatlon Challenge nedir?

Orkun Işıtmak canlı yayında yaptığı açıklamada; "Mecrayı henüz söyleyemiyorum fakat çok güzel bir proje ortaya çıkacak. Acun ağabeyle daha önceden bir araya gelmek çok istemiştik fakat bugüne kısmet oldu. Proje için önümüzdeki ay Dominik'te çekimlere gideceğim Exatlon Challenge, Survivor'dan farklı olacak ve toplamda 18 yarışmacı aynı evde kalacak. Farklı takımlarda 9'ar şekilde bölünecek olan 18 yarışmacı aynı evi paylaşacaklar ve bir yandan da Reality Show tarzında bir proje ortaya çıkacak. Öte yandan projede çok önemli isimler yer alıyor. Onları daha sonra açıklayacağım." demişti.

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EXATLON CHALLENGE YARIŞMACILARI

Doğan Kabak, Buse Plan, Barış Erdoğan, Burce Yağmur Karabal, Uras Benlioğlu, Aleyna Şen, Dilan Ay, Buğra Kazancı, Gözde Demiral, Hayrettin, Mendemur Lemur, Öykü Berkan, Furkan Kaya, Elanur Pat, Furkan Yaman, Dilara Aydın, Oğuzhan Uğur ve Orkun Işıtmak.

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