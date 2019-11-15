Exatlon Challenge nedir, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Exatlon –Challenge yarışmacıları

EXATLON CHALLENGE NEDİR?



Orkun Işıtmak canlı yayında yaptığı açıklamada; "Mecrayı henüz söyleyemiyorum fakat çok güzel bir proje ortaya çıkacak. Acun ağabeyle daha önceden bir araya gelmek çok istemiştik fakat bugüne kısmet oldu. Proje için önümüzdeki ay Dominik'te çekimlere gidicem. Exatlon Challenge, Survivor'dan farklı olacak ve toplamda 18 yarışmacı aynı evde kalacak. Farklı takımlarda 9'ar şekilde bölünecek olan 18 yarışmacı aynı evi paylaşacaklar ve bir yandan da Reality Show tarzında bir proje ortaya çıkacak. Öte yandan projede çok önemli isimler yer alıyor. Onları daha sonra açıklayacağım." demişti.