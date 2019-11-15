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Televizyon
15 Kasım 2019 - 09:32,

Exatlon Challenge nedir, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Exatlon –Challenge yarışmacıları

Acun Ilıcalı resmi Instagram hesabından Exatlon Challenge yarışmacılarını paylaştı. Yarışmacılar arasında YouTuber ve Instagram fenomenlerinden oluşan 18 isim var. Yarışmayla ilgili en çok merak edilen konulardan biri ise yayın kanalı. Exatlon –Challenge’ın YouTube üzerinden yayınlanacağı iddia ediliyor. Peki, Exatlon –Challenge nedir? Exatlon Challenge yarışmacıları kimler?

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Acun Ilıcalı'dan bu kez Exatlon –Challenge paylaşımı geldi. Acun Ilıcalı resmi Instagram hesabı üzerinden Exatlon Challenge'a katılacak olan isimleri teker teker duyurdu. Ilıcalı'nın paylaşımı ardından yarışmanın formatı ve kadrosu merak konusu oldu. Peki, Exatlon –Challenge nedir, nasıl bir yarışma olacak?
Exatlon –Challenge Yarışmacıları Kimler?

Exatlon –Challenge yarışmacıları arasında Orkut Işıtmak’tan Oğuzhan Uğur’a, Hayrettin’den Doğan Kabak’a pek çok isim var. İşte, Exatlon –Challenge yarışmacıları

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EXATLON CHALLENGE NEDİR?

Orkun Işıtmak canlı yayında yaptığı açıklamada; "Mecrayı henüz söyleyemiyorum fakat çok güzel bir proje ortaya çıkacak. Acun ağabeyle daha önceden bir araya gelmek çok istemiştik fakat bugüne kısmet oldu. Proje için önümüzdeki ay Dominik'te çekimlere gidicem. Exatlon Challenge, Survivor'dan farklı olacak ve toplamda 18 yarışmacı aynı evde kalacak. Farklı takımlarda 9'ar şekilde bölünecek olan 18 yarışmacı aynı evi paylaşacaklar ve bir yandan da Reality Show tarzında bir proje ortaya çıkacak. Öte yandan projede çok önemli isimler yer alıyor. Onları daha sonra açıklayacağım." demişti.

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Türk oyuncu, sunucu, komedyen Hayrettin, 1 Ocak 1984 tarihinde dünyaya geldi.

Eğitim hayatına Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu’nda başladı. Hayrettin, üniversitede bölümü olan Reklamcılığı okurken sınıftan bi’ grup arkadaşıyla videolar çekip internete koymaya başladı ve aynı zamanda üniversitenin tiyatro kulübünde arkadaşlarıyla beraber tiyatro çalışmalarında bulundu. 2009 senesinde arkadaşlarıyla sahneye koydukları ‘Kral Übü’ oyunu ile en iyi reji, en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Hayrettin bu oyunda kral Übü karakteri ile İstanbul Belediyesi Kültür A.Ş tarafından en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

2013 yılı Eylül ayında kendisini geliştirmek için 1 yıl Amerika’nın Los Angeles şehrinde yaşadı. Hayrettin, zaman zaman Ti’ye aldığı video paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

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Youtube kanalında Makyaj/Vlog içerikleri yayınlayan Zeynep Aleyna Şen, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde eğitimini sürdürüyor. 14 Şubat 2011 tarihinden bu yana YouTube sayfası olan Zeynep Aleyna Şen, 2018 yılından bu yana video paylaşım sitesini aktif bir şekilde kullanıyor. Zeynep Aleyna Şen, bir dönem eğitim amacıyla İngiltere’de kaldı.

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YouTube kanalında paylaştığı videolar ve Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Öykü Berkan, 2001 yılında dünyaya geldi. Öykü Berkan özellikle Zeynep Sey’in yazmış olduğu “Siyahın Buruk Tebessümü “ isimli kitap kapağının modeli olarak tanındı.

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Uras Benlioğlu 16 Şubat 1982 doğumlu. 37 yaşındaki Youtuber Uras Benlioğlu, ürün inceleme/eğlence içeriklerine sahip bir Youtube kanalına sahiptir. Abone sayısı 2,59 MN. Görüntülenme sayısı ise 632.765.632. Uras’ın Instagram hesabında ise 565K takipçisi bulunuyor ve gönderi başına aldığı ortalama like sayısı 50K.

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Gerçek ismi Hakan olan yayıncı Bursa'da yaşıyor.

Neden Mendebur Lemur?

Sosyal medya hesabında bu yayın ismini neden kullandığını açıklayan Lemur, ismin çıkış fikrini biyografisine şu şekilde aktarmış;

Geceler benim için huzurlu saatler ve gece yaşayıp gündüz uyumayı seviyorum Latince anlamı "Gecenin Ruhu" olan bu hayvancıklar da geceleri aktif yaşamakla birlikte çok karmaşık saatlerde de aktif olabiliyorlar bu da benim karakterime fazlasıyla uyuyor.Mendebu

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Furkan Yaman, 1999 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Dört kardeşin en küçüğü ve evin tek erkek çocuğudur. 2015’ten bu yana video paylaşımlarında bulunuyor.

YouTube’da oyun ve eğlence videoları hazırlayan Furkan Yaman, videolarından elde ettiği gelirlerle ticarete adım atarak ünlü bir burger firması açtı.

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Gözde Demiral namıdiğer MiaFitz, 1998 yılında İzmir‘de dünyaya geldi. Yedi yaşından beri tiyatro eğitimi aldı ancak 2017 yılında bırakmak zorunda kaldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi, sinema ve dijital medya bölümünden mezun oldu.

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Ağır Sağlam isimli kanalın yayıncılarından birisi olan Furkan Kaya, Şehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunudur. Kuvvet, kondisyon ve postür düzeltici egzersizler eğitmeni olan Furkan Kaya, Powerlifting ve Strongman sporcusudur.

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Exatlon Challenge yarışmasıyla gündeme gelen Dilan Ay’ın hayatına dair bilgileri derledik. Aslen Mardinli olan Dilan Ay, 11 Nisan 1995 yılında dünyaya geldi.

Yaşamını İstanbul'da sürdüren Instagram fenomeni, lisansını Beykent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde tamamladı. Oyunculuk eğitimi alan Payitaht Abdülhamid dizisinde birkaç bölüm oynadı.

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Exatlon Challenge yarışmasıyla gündeme gelen Buğra Kazancı’nın hayatına dair bilgileri derledik. Çocukken çok içine kapanık olduğunu dile getiren Buğra Kazancı, bu durumu babasının yanında çalışarak atlattığını ifade etti. Avrasya Üniversitesi grafik tasarım bölümünü bitiren Buğra Kazancı'nın oyun içerikleri bulunan MineCraft evi ve kendi kişisel kanalı olmak üzere iki adet Youtube kanalı bulunmakta.

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1980 yılının Nisan ayında dünyaya gelen Doğan Kabak İstanbul doğumludur. Burcu ise Boğa'dır. 16 seneden uzun bir süredir Otomobil Gazeteciliği yapan Doğan Kabak, EVO, Autocar gibi dergilerin yazı işleri müdürlüğünü üstlenmiştir.

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