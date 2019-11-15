Exatlon Challenge nedir, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Exatlon –Challenge yarışmacıları

Haftanın son işlem gününde piyasaların kapanmasıyla birlikte, altın fiyatlarının son durumuna yönelik araştırmalar hız kazandı. Yatırımcılar özellikle, bu yılın en gözdelerinden olan çeyrek altının haftayı ne kadardan kapattığını merak ediyor. Peki, altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? Çeyrek altın ne kadar oldu?
İzmit’te düzenlenen Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri’nde yöresel lezzetler sergilenirken, küflü özelliğiyle dikkat çeken ‘Çeçil peyniri’ katılımcıların ilgisini çekti. Peyniri satan Olgun Bahar, çeçil peynirini bilmeyenlerin neden küflü olduğunu sorduklarını, kendilerinin de bilgi verdiklerini söyledi.