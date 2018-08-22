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Evsiz kaldı

Usta oyuncu Taner Barlas evsiz kaldı. Umut Kırca’nın yönetmenliğini üstlendiği “Bücür” filminde rol alan oyuncu, parklarda yatan ve sokak köpekleriyle arkadaşlık eden bir adam olarak izleyici karşısına çıkacak.

Fotoğraflar : Kelebek

Hürriyet Haber
22.08.2018 - 14:54 | Son Güncelleme:
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Evsiz kaldıNext

Usta oyuncu Taner Barlas evsiz kaldı. Umut Kırca’nın yönetmenliğini üstlendiği “Bücür” filminde rol alan oyuncu, parklarda yatan ve sokak köpekleriyle arkadaşlık eden bir adam olarak izleyici karşısına çıkacak.

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