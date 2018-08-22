Usta oyuncu Taner Barlas evsiz kaldı. Umut Kırca’nın yönetmenliğini üstlendiği “Bücür” filminde rol alan oyuncu, parklarda yatan ve sokak köpekleriyle arkadaşlık eden bir adam olarak izleyici karşısına çıkacak.
Usta oyuncu Taner Barlas evsiz kaldı. Umut Kırca’nın yönetmenliğini üstlendiği “Bücür” filminde rol alan oyuncu, parklarda yatan ve sokak köpekleriyle arkadaşlık eden bir adam olarak izleyici karşısına çıkacak.
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