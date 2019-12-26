Evlilik vaadiyle dolandırdılar... Sahte kaynanadan şok sözler
GAZİANTEP'te çevre illerden davet ettikleri 13 kişiyi, evlilik vaadiyle kandırarak 400 bin lira değerinde ziynet eşyası alan 15'i kadın 25 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında bulunan ve dolandırılan kişilere gelin adayının annesi olarak tanıtılan sahte kaynana E.L. isimli yaşlı kadın, adliyeye elinde baston ile geldi. Şüpheli kadın kendisini görüntüleyen gazetecilere, ''Benim suçum yok. Telefon kaydım varmış. Siz de inşallah benim gibi olursunuz'' dedi.