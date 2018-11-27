Radar adlÄ± internet sitesinde yer alan habere gÃ¶re Victoria ve David Beckham Ã§iftinin evliliÄŸi gerÃ§ekten de uÃ§urumun kÄ±yÄ±sÄ±na geldi. Ama bunun sebebi ne aldatma ne de iletiÅŸimsizlik. ÃœnlÃ¼ Ã§iftin evliliÄŸini sarsan, akla gelmeyecek bir olay.
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