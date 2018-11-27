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Evlilik uçurumun kÄ±yÄ±sÄ±nda: Hasta ettin beni

Bir sÃ¼redir aralarÄ±nÄ±n pek de iyi olmadÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Beckham Ã§ifti ile ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±.

HÃ¼rriyet Haber
27.11.2018 - 15:06 | Son GÃ¼ncelleme:
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Evlilik uÃ§urumun kÄ±yÄ±sÄ±nda: Hasta ettin beniNext

Radar adlÄ± internet sitesinde yer alan habere gÃ¶re Victoria ve David Beckham Ã§iftinin evliliÄŸi gerÃ§ekten de uÃ§urumun kÄ±yÄ±sÄ±na geldi. Ama bunun sebebi ne aldatma ne de iletiÅŸimsizlik. ÃœnlÃ¼ Ã§iftin evliliÄŸini sarsan, akla gelmeyecek bir olay.

FOTOÄžRAFLAR: BACKGRID UK, BACKGRID USAÂ 

Etiketler: david beckham , victoria beckham

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