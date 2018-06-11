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Evliliğin zamanı geldi

Paris Hilton, bu yıl 26’ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show için Antalya’ya geldi. Dünyaca ünlü yıldız, etkinlik kapsamında önceki gün The Land of Legends’ta yapılan defilede baş manken olarak podyuma çıktı. Hilton, konakladığı otelde sorularımızı da yanıtladı.

Deniz BOY
11.06.2018 - 15:57 | Son Güncelleme:
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Evliliğin zamanı geldiNext

Paris Hilton, bu yıl 26’ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show için Antalya’ya geldi. Dünyaca ünlü yıldız, etkinlik kapsamında önceki gün The Land of Legends’ta yapılan defilede baş manken olarak podyuma çıktı. Hilton, konakladığı otelde sorularımızı da yanıtladı.

Etiketler: paris h , paris hilton fotoğrafları

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