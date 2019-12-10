Evliliğin yürümeyeceği daha o zaman belliymiş: Diana'yı şoke eden yanıt
Hayata veda ettiği günden bu yana 22 yıl geçti. Henüz 36 yaşındayken geçirdiği ve hala üzerindeki sır perdesi tam olarak aydınlanmayan bir kaza sonucu son nefesini veren Diana Spencer yaşasaydı bugün 58 yaşında olacaktı.
BACKGRID USA, AP
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Prenses Diana öleli bunca zaman geçmesine rağmen hala gündemin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Hayatıyla, geçmişiyle ilgili iddialar, haberler yine ilgi görüyor.
BACKGRID USA, AP
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31 Ağustos 1997'de Paris'te sevgilisi Dodi El Fayed ile geçirdiği trafik kazasında ölen Prenses Diana'nın dışarıdan bakıldığında rüya gibi görünen evliliğinin aslında yürümeyeceği daha nişanlandığında belliymiş.
BACKGRID USA, AP
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Prens Charles, Prenses Diana'yı ilk gördüğünde aslında ablasıyla flört ediyordu. O dönem de Diana henüz 16 yaşında bir genç kızdı. Prens, düğünlerinden hemen sonra verdiği bir röportajda Diana'yı ilk gördüğünde neler düşündüğünü şöyle anlatmıştı: "Çok neşeli, eğlenceli ve çekici bir genç kızdı."
BACKGRID USA, AP
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Aradan zaman geçtikten sonra o dönemde "Lady" unvanını taşıyan Diana Spencer 19 yaşına geldiğinde Prens ile nişanlandı. Evlilik yolunda ilk adımı atmışlardı ama hala birbirlerini çok da iyi tanımıyorlardı.
BACKGRID USA, AP
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Prens Charles ile Prenses Diana, 1981'de evlenmeden önce sadece 13 kez görüşmüşlerdi. Bunun büyük çoğunluğunda da çeşitli etkinliklerde karşılaşmış ya da birlikte gitmişlerdi.
BACKGRID USA, AP
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Çiftin nişanlandığının duyurulması bütün dünyada olay oldu. Daha sonra ailede gelenek olduğu üzere Prens Charles ile Lady Diana Spencer nişanın resmi duyurusu yapıldıktan sonra çift, kamera karşısına geçti bir röportaj için.
BACKGRID USA, AP
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O röportajda Diana, kendisine yöneltilen "Aşık mısınız?" sorusuna "Evet, aşığız" diye yanıt verdi. Fakat Prens Charles'ın yanıtı şaşırtıcıydı. Hatta kraliye ailesini uzun yıllar takip eden gazetecilere göre Diana için kelimenin tam anlamıyla bir travma oldu bu yanıt.
BACKGRID USA, AP
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Prens Charles "Aşık mısınız?" sorusuna " Aşk her ne demekse" diye yanıt verdi. Prenses Diana daha sonra verdiği bir röportajda o an bunun ne kadar tuhaf bir yanıt olduğunu düşündüğünü söylemişti.
BACKGRID USA, AP
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Prens Charles ile Prenses Diana, görkemli bir törenle 1981 yılında evlendiler. İki çocukları oldu: Prens William ve Prens Harry. Fakat çift, kısacık bir dönem dışında fazla da mutlu olamadı. Prens Charles'ın bir türlü unutamadığı aşkı Camilla Parker Bowles hep aralarındaydı.
BACKGRID USA, AP
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Sonunda Prenses Diana ve Prens Charles 1996 yılında boşandılar. Belki yaşasaydı kendine yeni bir hayat kuracak olan Prenses Diana bu yapamadan hayata veda etti.
BACKGRID USA, AP
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Prens Charles'ın 70'inci doğum günü nedeniyle yayınlanan kitapta da Prens'in de bu evliliği henüz gerçekleşmeden bitirmek istediği ancak bir skandalı önlemek için bunu yapmadığı ileri sürülmüştü.
BACKGRID USA, AP
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Bu arada Prenses Diana'nın da nişan iptali için ablalarıyla konuştuğu ancak onlardan "Bu doğru bir davranış değil" nasihatini aldığı bir süredir basının da gündeminde.
BACKGRID USA, AP
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Halkın iç unutmadığı Prenses Diana'nın yerini iki oğlu ve onların eşleri aldı. O yüzden de özellikle de gelinleri, onların davranışları, giyim tarzları sürekli olarak gelinleri Kate Middleton ve Meghan Markle ile kıyaslanıyor.