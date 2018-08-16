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Evli olduğumu bile bile çirkin mesaj atıyorlar!

Seksenler dizi oyuncuları Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti bugün Teve2 kanalında 2.sayfa programına konuk oldu.

Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
16.08.2018 - 13:16 | Son Güncelleme:
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Evli olduğumu bile bile çirkin mesaj atıyorlarNext

Seksenler dizinde tanışıp arkadaşlıklarını nikah masasına taşıyan Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti bugün Teve2 kanalında yayınlan 2.sayfa programına konuk oldu. Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner merak edilenlerini anlattı.

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