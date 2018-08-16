Evli olduğumu bile bile çirkin mesaj atıyorlar!

Seksenler dizinde tanışıp arkadaşlıklarını nikah masasına taşıyan Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti bugün Teve2 kanalında yayınlan 2.sayfa programına konuk oldu. Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner merak edilenlerini anlattı.
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