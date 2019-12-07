Evli- barklı hala "ayıcıklı" pembe pijamayla dolaşıyor
Ünlü şarkıcı bir süre önce evlendiği eşiyle sokakta görüntülendi. Üzerindeki oyuncak ayı figürlü pembe pijama ise ilgi çekti.
BACKGRID USA
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sürpriz bir şekilde nişanlanıp kısa sürede de evlenen Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber önceki gün Beverly Hills'te görüntülendi.
BACKGRID USA
2
25 yaşındaki Bieber'ın üzerindeki kısa paçalı ayı figürlü pembe pijama ise dikkatlerden kaçmadı. Pijamasının üzerine çilek desenli bir sweatshirt giyen Bieber, yağmurdan korunmak için de pembe şapka taktı.
BACKGRID USA
3
Bieber'ın 23 yaşındaki karısı Hailey Baldwin Bieber ise üzerine bol gelen krem rengi kıyafetiyle giyim konusunda Bieber gibi ilginç zevklere sahip olduğunu gözler önüne serdi.