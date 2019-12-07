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Magazin
07 Aralık 2019 - 13:53,

Evli- barklı hala "ayıcıklı" pembe pijamayla dolaşıyor

Ünlü şarkıcı bir süre önce evlendiği eşiyle sokakta görüntülendi. Üzerindeki oyuncak ayı figürlü pembe pijama ise ilgi çekti.

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Sürpriz bir şekilde nişanlanıp kısa sürede de evlenen Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber önceki gün Beverly Hills'te görüntülendi.

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25 yaşındaki Bieber'ın üzerindeki kısa paçalı ayı figürlü pembe pijama ise dikkatlerden kaçmadı. Pijamasının üzerine çilek desenli bir sweatshirt giyen Bieber, yağmurdan korunmak için de pembe şapka taktı.

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Bieber'ın 23 yaşındaki karısı Hailey Baldwin Bieber ise üzerine bol gelen krem rengi kıyafetiyle giyim konusunda Bieber gibi ilginç zevklere sahip olduğunu gözler önüne serdi.

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