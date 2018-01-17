Ne mutlu bana seninle bir ömür boyu! Ben 19, sen 22

Türk sinemasının "dört yapraklı yonca'sından Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah bundan 30 yıl önce bugün hayatını Ender Alkoçlar ile birleştirdi. Gülşah Alkoçlar, bugün mutlu yuvaları için imzaları attıkları günün yıldönümünü Instagram'da yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı.
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