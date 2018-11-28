' Şeyma Subaşı evlenirse, konuşursa...'

Silivri’de iki gün önce boşanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çiftinin üzerinde anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıktı. Sabah’tan Erhan Öztürk’ün haberine göre; Subaşı kızı ve kendisi için aylık 125 bin TL nafaka alacak. Taraflar birbirleri ve aileleri hakkında kesinlikle konuşmayacak! FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
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