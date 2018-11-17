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Evleninceye kadar seninle yatağa girmem

Ünlü modelden itiraf: Cinsellik yaşamakta aceleci davrandığım için hep kaybettim.

Hürriyet Haber
17.11.2018 - 09:33 | Son Güncelleme:
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Evleninceye kadar seninle yatağa girmemNext

Büyük beden model olarak adını duyuran Ashley Graham özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow'un Goop adlı internet sitesine konuk olan Graham, 10 yıldır birlikte olduğu kocasıyla tanışıncaya kadar sürdürdüğü yıpratıcı ilişkilerden de söz etti.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, BACKGRID UK

Etiketler: ashley graham , justin ervin , gwyneth paltrow

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