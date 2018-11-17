Evleninceye kadar seninle yatağa girmem

Büyük beden model olarak adını duyuran Ashley Graham özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow'un Goop adlı internet sitesine konuk olan Graham, 10 yıldır birlikte olduğu kocasıyla tanışıncaya kadar sürdürdüğü yıpratıcı ilişkilerden de söz etti.
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