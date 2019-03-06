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Evlenince çok değişti!

Koltuğa sıradan görünüşlere sahip olarak oturuyorlar. Ama sonra bambaşka birine dönüşüyorlar.

Hürriyet Haber
06.03.2019 - 10:41 | Son Güncelleme:
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Evlenince çok değiştiNext

 Makyaj mucizesinin yapmayacağı yok! Bunun en çarpıcı örneklerinden birini de makyaj sanatçısı Arber Bytyq gözler önüne seriyor. Bytyq, kadınlar üzerinde özellikle de en önemli günleri olan düğünlerinde mucizeler yaratıyor. Onun koltuğuna doğal yüzleriyle oturan gelin adayları, birer film yıldızı gibi kalkıyor. Arber Bytyq, çalışmalarını Instagram sayfasında takipçileriyle de paylaşıyor. İşte Arber Bytyq'in çalışmalarından çarpıcı örnekler.

INSTAGRAM 

Etiketler: Arber Bytyq , makyaj sanatçısı , makyaj

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