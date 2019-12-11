Evlenecekler ve altını olanlar dikkat! Fiyatlar ne olacak?

Yılın en çok kazandıranı



2 Ocak’ta 220 olan 24 ayar külçenin gramı dün 273 liraydı. Ancak ağustos sonlarında 290 lira görüldü. Bu dönemde değer kazancı yılbaşına göre yüzde 32’ye çıktı. Borsadaki kazanç ise dün itibarıyla yüzde 22 civarında. Dolar ise sadece yüzde 10 yükseldi. Bir başka deyişle 2019’un şu ana kadar en çok kazandıranı gram altın.