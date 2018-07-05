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Evlendikten sonra değişti: Artık Meghan'ın elini eskisi gibi tutmuyor

İngiliz kraliyet ailesinin yeni evli çifti Prens Harry ile Meghan Markle'ın mutluluğu gittikleri her yerde belli oluyor. Peki geçip giden zaman içinde sizin de dikkatinizi çekti mi hiç? Artık Prens Harry, eskisi gibi Meghan Markle'ın elini sımsıkı tutmuyor.

Hürriyet Haber
05.07.2018 - 12:41 | Son Güncelleme:
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Evlendikten sonra değişti: Artık Meghanın elini eskisi gibi tutmuyorNext

Özellikle de geçtiğimiz haftalarda Kraliçe 2. Elizabeth ile birlikte katıldıkları bir etkinlikte Markle'ın Prens Harry'nin elini tutmaya çalışması Prens'in de ısrarla ona karşılık vermemesi dikkatli gözlerden kaçmadı. Neden böyle oldu dersiniz?

Fotoğraflar: Backgrid UK, Backgrid USA, Pacific Coast News 

Etiketler: prens william , kate middleton

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